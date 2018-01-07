Видео с зажаренной "рыбой-зомби" вызвало споры в Сети

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Китае выпотрошенная и зажаренная во фритюре рыба внезапно начала дергаться на подносе. Видео, появившееся в Сети, было снято на одном из корпоративов в провинции Хунань на юге Китая.

Ролик, как отмечает издание The Independent, вызвал бурные споры пользователей о том, как такое могло случиться. Одни считают, что рыба не была как следует выпотрошена, другие — что недостаточно хорошо прожарена.

Как объясняет The Independent со ссылкой на IFLScience, когда мозг и сердце рыбы умирают, клетки в ее мускулах еще могут реагировать на некоторые раздражители.