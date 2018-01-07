Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток в Сети

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Установленная в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе ледяная скульптура португальского футболиста Криштиану Роналду привлекла внимание западных СМИ и пользователей Сети.
The tributes just keep coming for @Cristiano ❄️ pic.twitter.com/Mhx3WFkmge— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 января 2018 г.
Так, британский таблоид The Sun отмечает, что скульптура "ужасно похожа" на бюст Роналду, установленный в марте в аэропорту Мадейры, который породил множество шуток и мемов в Сети, и который пришлось исправлять другому скульптору.
"Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа", — пишет The Itch.
"Это лучше, чем та статуя из Майдеры… Чуть-чуть", — уверен Дэниел Дженкс.
"Почему они продолжают это делать с его лицом?", — задается вопросом Balerion's Flame.
"Потому что невозможно воссоздать совершенство", — иронизирует в ответ Janique Reine.
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе. Здесь размещена ледяная экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в столицу привезли две тысячи тонн природного льда.