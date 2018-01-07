ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Посольство России в США поблагодарило Госдепартамент за оперативную помощь в ситуации с двумя рейсами "Аэрофлота", задержанными из-за погодных условий в Нью-Йорке и Вашингтоне.

"Для ускорения отправки рейсов "Аэрофлота", задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США. Мы благодарим наших коллег за готовность помочь и быстрое содействие", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ситуация с задержанными рейсами нормализуется, самолеты готовятся к вылету.

Ранее стало известно, что Фирма SwissPort, обслуживавшая рейсы "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона, отказывается предоставлять услуги российскому авиаперевозчику. Это связано с транспортным коллапсом, вызванным неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Пострадавшим клиентам с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета на четвертое, пятое и шестое января разрешили бесплатно ее менять до восьмого января включительно, в том числе на стыковочных рейсах других авиакомпаний в или же из Нью-Йорка.

"Аэрофлот" информировал, что выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), задержанных по метеоусловиям, ожидается 6 января в 13.30 и 14.30 (местное время) (21.30 и 22.30 мск).