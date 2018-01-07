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В мире

СМИ рассказали, что будет, если Россия перережет подводные интернет-кабели

04:1407.01.2018
(обновлено: 04:17 07.01.2018)
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© Фото : public domainПодводная лодка проекта Барракуда К-239 Карп. Архивное фотоПодводная лодка проекта Барракуда К-239 Карп. Архивное фото
© Фото : public domain

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сетевое издание Wired спрогнозировало ситуацию, при которой Россия решит атаковать проложенные по дну океанов интернет-кабели. Статья опубликована на фоне заявлений командования НАТО, в которых альянс выражает обеспокоенность по поводу сохранности подводных линий коммуникаций из-за активности российских подводных лодок.

Фрегат St. Albans ВМС Великобритании. Архивное фото
CC BY 2.0 / Royal Navy Media Archive / Lphot Dave Jenkins / HMS ST ALBANS
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Высокопоставленные представители ВМС США на протяжении многих лет предупреждают о катастрофических последствиях, к которым приведет возможная атака российских кораблей на интернет-кабели, отмечает Wired. С ними солидарны британские коллеги, которые уверены, что подобное нападение обернется для страны финансовым крахом.

Кроме того, НАТО планирует восстановить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы, отмечает издание.

Торжественная церемония подъема военно-морского флага на сторожевом корабле Адмирал Макаров. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Однако, по мнению экспертов, как пишет Wired, западные военные сильно преувеличивают угрозу. Каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей. В большинстве случаев причиной являются землетрясения или корабли и их якоря. При этом интернет-пользователи чаще всего не замечают разрыва — данные автоматически перенаправляются на другую линию. В Европе, США, Восточной Азии и других регионах по одному маршруту обычно прокладывается множество кабелей.

Поэтому, пишет Wired, если российские подлодки перережут несколько кабелей в Атлантическом океане, это не сильно нарушит работу интернета. Даже если ей удастся перерезать все провода в Атлантике, интернет-траффик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане.

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© AP Photo / Gary Slater
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В случае, если России каким-то невероятным образом удастся полностью отрезать США от интернета, американцы смогут использовать наземные сети для коммуникации внутри страны, констатирует издание.

Ранее российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении России повредить кабели в Атлантике. В частности, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявлял, что у Москвы есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.

Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что слова британских военных об угрозе для подводных кабелей со стороны Москвы являются попыткой увеличить оборонный бюджет.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
А ещё злые русские могут отключить подачу газа и нефти через трубопроводы...Более того они могут покусится на святое - перестать поставлять стекла для новых iPhone...
04:30
07.01.2018
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Серый Wolf
Похоже, британский кабель давно поврежден и все мозги их ученых утекли по нему на дно океана.
04:44
07.01.2018
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