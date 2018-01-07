Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

"Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это (провел переговоры – ред.). У меня нет никаких проблем с этим", — сказал президент, отвечая на вопрос журналистов о готовности к телефонным переговорам с северокорейским лидером.

На уточняющий вопрос, означают ли эти слова, что США готовы к переговорам без предварительных условий, Трамп ответил отрицательно: "Это совсем не то, что я сказал".

"(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР – ред.) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", — заявил глава государства.

Трамп также отметил, что поддерживает переговоры Южной Кореи и КНДР, и не исключил, что в подходящее время США могли бы подключиться к этому процессу.

Ранее в Белом доме заявляли, что готовы к диалогу с КНДР при условии, что Пхеньян прекратит проводить ядерные и ракетные испытания.

Заявление Трампа прозвучало спустя несколько дней после того, как Вашингтон официально подтвердил, что воздержится от совместных с Южной Кореей военных учений на Корейском полуострове во время Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, то есть вплоть до 18 марта.

Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.