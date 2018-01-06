Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник во время заявления по итогам встречи в Москве по вопросу обмена пленными в Донбассе

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник во время заявления по итогам встречи в Москве по вопросу обмена пленными в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем поздравлении с праздником Рождества Христова отметил роль православной церкви в сохранении духовных ценностей и исторического наследия.

"Рождество – один из самых почитаемых православных праздников. Он объединяет людей в их стремлении жить в любви и согласии, является символом неизменных духовных ценностей, которые были и остаются опорой русского народа, основой нашей идентичности. Огромный вклад в сохранение этих ценностей, нашего культурного и исторического наследия внесла православная церковь", — говорится в тексте поздравления, распространенном министерством связи и массовых коммуникаций республики.

Пасечник подчеркнул, что в самые тяжелые времена дает силы "вера и единение во Христе".

"Вобрав в себя идеалы духовности, праздник Рождества Христова укрепляет каждого в его жизненном пути", — говорится в поздравлении.

И.о. главы ЛНР пожелал жителям республики, чтобы наступивший год был щедр "на добрые и радостные события".