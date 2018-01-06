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В Нью-Джерси почтили память жертв катастрофы Ту-154 в Сочи‍

Сюжет:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (600)
22:1006.01.2018
(обновлено: 00:57 07.01.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета. Архивное фотоЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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НЬЮ-ЙОРК, 6 янв — РИА Новости. Вторая церемония в память об артистах ансамбля имени Александрова и всех пассажирах и членах экипажа, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, прошла в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии открытия мемориала в память о погибших журналистах в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Останкино открыли мемориал в память о погибших при крушении ТУ-154
Памятная церемония прошла у монумента "Слеза скорби" в городе Байон, штат Нью-Джерси. Место выбрано не случайно — монумент работы Зураба Церетели на берегу Гудзона стал подарком американскому народу в знак памяти жертв теракта 11 сентября. На его открытии 11 сентября 2006 года присутствовал бывший президент страны Билл Клинтон и бывший на тот момент спикером Совета федерации РФ Сергей Миронов.

Первый раз российско-американская церемония состоялась здесь в январе 2017 года, спустя несколько дней после крушения самолета. Полицейские Нью-Йорка торжественно вынесли флаги США и России и возложили венок к мемориалу, а представители Института Шиллера исполнили гимны двух стран.

В этом году на церемонии возложения венков присутствовали и выступили мэр города и представитель православной епархии США, а также представитель члена сената штата Вирджиния Ричарда Блэка и заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

Работа водолазов на месте крушения Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкВ Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.Фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море
© РИА Новости / МЧС РФ
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По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкВолнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкСпециалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкПоиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВодолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкВ поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкУчастник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкТу-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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СК исключил версию взрыва при крушении Ту-154 в районе Сочи
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и девять журналистов.
Крушение самолета Ту-154 в Сочи
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи

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