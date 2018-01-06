В Нью-Джерси почтили память жертв катастрофы Ту-154 в Сочи‍

Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета. Архивное фото

Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета. Архивное фото

НЬЮ-ЙОРК, 6 янв — РИА Новости. Вторая церемония в память об артистах ансамбля имени Александрова и всех пассажирах и членах экипажа, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, прошла в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Памятная церемония прошла у монумента "Слеза скорби" в городе Байон, штат Нью-Джерси. Место выбрано не случайно — монумент работы Зураба Церетели на берегу Гудзона стал подарком американскому народу в знак памяти жертв теракта 11 сентября. На его открытии 11 сентября 2006 года присутствовал бывший президент страны Билл Клинтон и бывший на тот момент спикером Совета федерации РФ Сергей Миронов.

Первый раз российско-американская церемония состоялась здесь в январе 2017 года, спустя несколько дней после крушения самолета. Полицейские Нью-Йорка торжественно вынесли флаги США и России и возложили венок к мемориалу, а представители Института Шиллера исполнили гимны двух стран.

В этом году на церемонии возложения венков присутствовали и выступили мэр города и представитель православной епархии США, а также представитель члена сената штата Вирджиния Ричарда Блэка и заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и девять журналистов.