Экс-президент автоконцерна Toyota умер от пневмонии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Бывший глава японского автоконцерна Toyota Motor Corporation Тацуро Тоёда скончался на 89-м году жизни из-за пневмонии, сообщается на официальном сайте компании.

Печальное событие произошло 30 декабря, объявление о кончине бизнесмена появилось в субботу, 6 января. Церемония прощания была организована близкими родственниками Тоёды. Ожидается, что позже компания также организует собрание, чтобы почтить память своего экс-главы.

Тацуро Тоёда, сын основателя Toyota Motor Corporation Киитиро Тоёды, занимал пост президента автоконцерна с 1992 по 1995 год. Бизнесмен вступил в должность в сложный период финансового кризиса, когда компания Toyota, как и другие автомобильные предприятия, переживала значительное падение спроса.