Жену Павленского отпустили из-под стражи во Франции, заявил адвокат

ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Жена российского художника-акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина, задержанная за поджог французского Центрального банка (Banque de France), отпущена на свободу, сообщила в своём аккаунте в социальной сети Facebook адвокат четы Доминик Берейтер Миньков.

"Место Художников — в любом месте в мире — не в тюрьме. Оксана Шалыгина освобождена", — написала адвокат. Сообщается, что это произошло вечером в пятницу.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.