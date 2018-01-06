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В мире

Евросоюз выставил России счет за "незаконное" эмбарго на ввоз свинины

19:0006.01.2018
(обновлено: 20:25 06.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПереработка мяса. Архивное фотоПереработка мяса. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. Об этом пишет американское издание Politico.

Свиньи
© Fotolia / janecat
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Руководство ЕС усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций", говорится в статье. Знакомые с ситуацией источники издания утверждают, что дело о финансовом взыскании с России получило развитие после того, как ВТО направила требование Брюсселя о компенсации в арбитражный суд. Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедлив ли иск. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

Как сообщает Politico, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из ЕС. Эти меры стали "тяжелым ударом" для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов.

"Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла", — говорится в статье. Брюссель же своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".

Склад сельскохозяйственной продукции в Лионе, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Jean-Philippe Ksiazek
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"Это будет интересный год дискуссий для Женевы", — приводит издание слова торгового дипломата ЕС, работающего в Швейцарии.

Требуемая Брюсселем компенсация в 1,39 миллиарда евро ежегодно равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%. 

В начале 2014 года российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран ЕС. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чума свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Апелляция России была отклонена.

Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. В ведомстве, однако, отметили, что свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.

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В мире
Комментарии
88 пользователей оставили 116 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Инна Ичигеева
А не проще выйти из ВТО.Санкции только подтолкнули к этому.Тем более,Запад,в своем умопомрачение,не остановится,и дальше будет ставить нам палки.
19:22
06.01.2018
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Михасъ Эээ
Вашими исками РФ подотрется)
19:25
06.01.2018
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