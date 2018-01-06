Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 НАТО над Балтикой

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министерство обороны подтвердило два сближения российских Су-30СМ и американских F-15 в небе над Балтикой. Инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря.

При этом в ведомстве подчеркнули, что российские истребители во время плановых учебных полетов над нейтральными водами не нарушали границ других государств.

"Маршрут <…> был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — отметили в Министерстве обороны.

Кроме того, в ведомстве указали, что "в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским самолетам, после чего поменяли курс и удалились".

Видео Пентагона

Пентагон ранее опубликовал две видеозаписи сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе.

"Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", — отмечается в сообщении американского военного ведомства.

На первом ролике два истребителя F-15 вылетают на перехват двух российских Су-30 в международном воздушном пространстве возле Балтии 23 ноября.

Другое видео демонстрирует сопровождение двух российских истребителей 13 декабря. В ведомстве утверждают, что перехват выполнили профессионально и не нарушили международные правила полетов и стандарты безопасности.

Небесная разрядка

Обстановка в небе над Балтикой в конце 2017 года разрядилась, сообщал в декабре РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Он указал на то, что перелома в ситуации удалось достигнуть благодаря позиции Швеции. Как отметил представитель МИД, Стокгольм подтвердил, что "после того, как по линии ИКАО были приняты определенные правила поведения в воздухе так называемой государственной авиации, которая относится к военной авиации, обстановка разрядилась, и за последнее время опасных инцидентов в воздухе зарегистрировано не было".

По словам Келина, сейчас важно на внеблоковой основе работать над укреплением безопасности на Балтике, так как в этом регионе оказалось значительно больше военных кораблей и самолетов, чем ранее.

© AFP 2017 / Virginia Mayo Страны Балтии надеются, что НАТО продолжит уделять внимание региону

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования. Поэтому после вступления в НАТО Латвии, Литвы и Эстонии охраной воздушного пространства с 2004 года занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса.

Прибалтийские республики считают такую помощь важной для сохранения суверенитета. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия НАТО по контролю воздушного пространства над тремя восточноевропейскими государствами была продлена на неопределенный срок.