В Риге отметили день рождения Шерлока Холмса

РИГА, 6 янв – РИА Новости. Сотни человек в Риге приняли участие в ставшем традиционным "Дне рождения Шерлока Холмса" в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.

Рига в 2012 году стала первым городом, который решил отмечать день рождения героя романов английского писателя Артура Конан Дойла. Инициаторы торжества, которых поддержала Рижская дума, посчитали, что именно столица Латвии, где проходили съемки известного фильма Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", должна быть местом празднований.

Улицы Риги в субботу заполонили двойники великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также других ярких героев знаменитых романов Артура Конан Дойла. Среди празднующих было много детей.

Участники праздника начали собираться после полудня на ступеньках здания Национального художественного музея. Затем состоялось традиционное шествие через Старую Ригу. Во главе колонны шли барабанщики.

День рождения Шерлока Холмса в столице Латвии отмечают ежегодно. Точной даты рождения своего героя писатель не указал, но, предположительно, он родился в январе 1854 года.