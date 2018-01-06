Россия получила "кладезь" информации о F-22, считает американский генерал

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке дал России уникальный шанс оценить возможности американских самолетов, в частности новейших F-22, заявила генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон.

"Небо над Ираком и в особенности Сирией стало для русских настоящим кладезем информации о наших действиях", — приводит слова Джеймисон портал Business Insider.

Сведения, которые российская сторона могла получить о действиях американских ВВС, Джеймисон назвала "бесценными".

"Российская сторона может узнать многое, всего лишь наблюдая за тактикой и техникой коалиции под руководством США", — заявил изданию эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.

По его словам, практика отслеживания таких самолетов, как F-22, с помощью радаров может принести российским ВКС огромную пользу.

Это связано с тем, что американский истребитель полагается на свою малозаметность как на основное преимущество перед российскими оппонентами, которые по меньшей мере не уступают, если не превосходят его в непосредственном воздушном бою. В результате превосходство "невидимых" самолетов вроде F-22 может быть серьезно подорвано, пишет Business Insider.