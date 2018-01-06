Украинская полиция обнаружила тайник с боеприпасами в Донецкой области

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в здании бывшей больницы на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с боеприпасами, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, тайник был обустроен в здании бывшей больницы, которая находится вблизи села Верхнеторецкое Ясиноватского района.

"В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров. Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение тайника", — говорится в сообщении полиции в Facebook. Указывается, что все обнаруженные предметы имеют признаки деформации и коррозии.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.