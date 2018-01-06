В Литве обвинили советского актера Донатаса Баниониса в работе на КГБ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы обвинил актера Донатаса Баниониса, скончавшегося в 2014 году, в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности.

Издание Zmones со ссылкой на данные организации утверждает, что Банионис был якобы завербован Комитетом государственной безопасности под именем Бронос.

"В документах КГБ содержатся доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за наличия личных и деловых контактов с литовцами за рубежом", — говорится в сообщении.

По данным центра, в 1974 году Баниониса исключили из списка агентов КГБ.

Донатас Банионис сыграл более ста ролей в театре и кино. Среди известных работ — "Солярис" (1972) Андрея Тарковского, "Мертвый сезон" (1968) Саввы Кулиша, "Берегись автомобиля" (1966) Эльдара Рязанова. Лауреат различных премий и фестивалей, награжден российским орденом Почета.