В Госдуме прокомментировали планы по сносу советского мемориала в Таллине

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Планы властей Эстонии снести советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине являются проявлением комплексов и фобий правящей элиты, считает первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее министр юстиции республики Урмас Рейнсалу не исключил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют, чтобы избежать опасности его обрушения. Чиновник отметил, что мемориал и имеющиеся художественные объекты не занесены в регистр памятников и подчеркнул, что лично для него "в них нет святыни". Согласно результатам заказанного ведомством исследования, на то, чтобы сделать комплекс безопасным, потребуется почти миллион евро.

"Никакого открытия в том, что заявил министр юстиции с точки зрения нравов политической элиты Эстонии, конечно, нет. За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чем они вымещают свои комплексы и фобии", — заявил Затулин РИА Новости.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

В мемориальный комплекс входит и братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в Таллинской бухте английскими войсками в 1918 году. Около 200 моряков были отправлены в лагерь, располагавшийся на острове Найссаар, а 36 матросов, как русских, так и эстонцев по национальности, были расстреляны. На Маарьямяэ они были похоронены в 1940 году, после установления в республике советской власти.

На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.