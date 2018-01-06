В Госдуме прокомментировали планы по сносу советского мемориала в Таллине

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Планы властей Эстонии снести советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине являются проявлением комплексов и фобий правящей элиты, считает первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Никакого открытия в том, что заявил министр юстиции с точки зрения нравов политической элиты Эстонии, конечно, нет. За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чем они вымещают свои комплексы и фобии", — заявил Затулин РИА Новости.
Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.
На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.