Состав делегаций на переговорах КНДР и Южной Кореи определят в воскресенье

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Состав делегаций на переговорах на высоком уровне между Южной Кореей и КНДР, которые намечены на 9 января, будет определен в воскресенье, со ссылкой на чиновника министерства по делам национального объединения передало агентство Ренхап.

"Мы и Северная Корея начали переговоры по "горячей линии" в 9.30 (3.30 мск) и провели консультации посредством обмена документами по составу делегаций. Переговоры закончились в 17.45(11.45 мск) и будут продолжены в воскресенье", — сказал чиновник.

Южная Корея предложила делегацию из пяти человек во главе с министром по делам национального объединения Чо Мён Гюном. Состав делегации Северной Кореи пока не определен, но вероятно, что ее возглавит Ли Сон Гвон — председатель Комитета по мирному объединению родины. Составы делегаций могут быть определены в воскресенье.

В новогоднем выступлении лидер КНДР Ким Чен Ын допустил возможность участия на олимпийских играх в Пхёнчхане северокорейских спортсменов. Это вызвало одобрение Южной Кореи. Обе страны договорились провести переговоры на высоком уровне 9 января для того, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Переговоры пройдут в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.