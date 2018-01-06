В Киеве заявили, что передали в ДНР и ЛНР возможные останки ополченцев

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что передали для захоронения на неподконтрольную территорию Донбасса останки тел, которые могут принадлежать ополченцам.

"На КПВВ "Станица Луганская", в рамках гуманитарного проекта вооруженных сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200", была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции силовиков в Facebook

По информации силовиков, были установлены личности погибших, после проведения необходимые следственных действий и ДНК-экспертиз были найдены их родственники, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.

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