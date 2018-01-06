В ВСУ опровергли существование "Грузинского легиона"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало, говорится в заявлении украинских военных в Facebook.

Указывается, что в 2016 году на службу в Вооруженные силы по контракту поступило "определенное количество" иностранцев и все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО", — сказано в заявлении.

Так называемый "Грузинский национальный легион" в пятницу в Facebook заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает, что это связано в том числе с "дружественным" обстрелом "легионеров" со стороны артиллерии ВСУ. По информации Басурина, в результате инцидентов в ноябре и декабре ранения получили 17 грузинских военных.