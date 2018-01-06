РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ: власти Ирака расследуют продажу террористам ИГ* детей

16:0306.01.2018
27500
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeИракские военные в провинции Анбар в районе ирако-сирийской границыИракские военные в провинции Анбар в районе ирако-сирийской границы
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет сообщения, что один из иракских чиновников может быть причастен к продаже детей боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление ведомства.

Женщины из России с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В Дагестане рассказали о реабилитации детей, возвращенных из Сирии и Ирака

Сообщается, что под подозрение попал директор отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями, работающий в провинции Найнава. По данным телеканала, в ИГ* продавались дети из разных стран, в том числе из России.

"Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ* по продаже детей, которые были направлены в приюты", — заявил представитель министерства Аммар Миним.

Он добавил, что расследование проводится под прямым руководством министра труда. Согласно данным телеканала, министерство контролировало освобождение детей и их возвращение на родину.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кадыров рассказал, как вывозили детей с бывшей под контролем ИГ* территории

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны против ИГ*. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул в северной провинции Найнава, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Дагестане говорила, что на территории Сирии и Ирака после разгрома ИГ* находятся несколько тысяч россиян с детьми, некоторые из них перебрались в соседние арабские страны. На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Мураз Аджоев
Иракские чиновники самого разного уровня участвовали и продолжают участвовать в купле-продаже детей и в других массовых преступлениях против человечности ради получения финансовой, иной материальной выгоды. Правящая коррумпированная власть в Иракской «федерации», начиная с правительства, парламента, министерств, ведомств, а также заканчивая провинциальными администрациями, местными советами, напичкана преступниками, для которых личные и групповые интересы гораздо важнее трагической судьбы и катастрофического положения десятков миллионов людей, ставших заложниками и рабами, а также беженцами и вынужденно перемещёнными лицами, нашедших приют, помощь и защиту на территории (автономного) Региона Курдистан, против которого Багдад при поддержке Иранского режима применяет военную силу, санкции и блокаду за законно проведённый Референдум и убедительные итоги волеизъявления народа, этнических сообществ и религиозных общих (курдов, арабов, туркоманов, ассирийцев, армян с самой разной религиозно-конфессиональной идентичностью). Ирак - несостоявшаяся и распавшаяся федерация с доминирующей радикал националистической идеологией арабского (шиитского и суннитского) фашизма-шовинизма.
17:08
06.01.2018
ОтветитьНе отвечать
quake1211
такой живой щит лучше любого оружия
16:20
06.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена