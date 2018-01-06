СМИ: власти Ирака расследуют продажу террористам ИГ* детей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет сообщения, что один из иракских чиновников может быть причастен к продаже детей боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление ведомства.

Сообщается, что под подозрение попал директор отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями, работающий в провинции Найнава. По данным телеканала, в ИГ* продавались дети из разных стран, в том числе из России.

"Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ* по продаже детей, которые были направлены в приюты", — заявил представитель министерства Аммар Миним.

Он добавил, что расследование проводится под прямым руководством министра труда. Согласно данным телеканала, министерство контролировало освобождение детей и их возвращение на родину.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны против ИГ*. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул в северной провинции Найнава, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Дагестане говорила, что на территории Сирии и Ирака после разгрома ИГ* находятся несколько тысяч россиян с детьми, некоторые из них перебрались в соседние арабские страны. На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

*Террористическая организация, запрещенная в России