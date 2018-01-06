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В мире

Потянулись с позиций: "грузинский легион" вышел из состава бригады ВСУ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (69)
15:3806.01.2018
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой областиУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Так называемый "Грузинский национальный легион", участвующий в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии, объявил о выходе из состава 54-й бригады. 

Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Раковая опухоль"

Представители легиона мотивировали решение некомпетентностью командования и незаконностью изданных им приказов. Военные также пообещали огласить детали операции, в ходе которой были ранены 11 бойцов, и опубликовать аудиозапись с "телефонными угрозами" бойцам подразделения.

"Грузинский легион не собирается молчать, и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно, командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко. <…> Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действия Майстренко и его приближенных", — говорится в заявлении, опубликованном на странице легиона в Facebook.

Кроме того, бойцы утверждают, что у них отняли личные вещи и обмундирование, собранное волонтерами — тепловизоры, каски, приборы ночного видения и прицелы для снайперских винтовок.

"Командир Майстренко и его пособник, капитан Холмовский назвали Грузинский легион "раковой опухолью, помогающей выжить Украине", после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины", — подчеркнула пресс-служба боевого подразделения.

Под "дружественным" огнем

В самопровозглашенной Донецкой народной республике демарш "Грузинского национального легиона" объяснили грубыми ошибками украинских силовиков — двумя "дружественными" обстрелами грузинских наемников артиллерией ВСУ, в результате которых ранения получили 17 человек.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, последней каплей для наемников стал "факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского", подконтрольного Киеву.

"В этом преступлении 25-му батальону "Киевская Русь" была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села для имитации последствий обстрела из "Градов". Таким образом, даже грузинские наемники дезертируют и отказываются подчиняться украинским командирам", — резюмировал Басурин.

За что воюют?

Одним уходом иностранцев из ВСУ ситуация не ограничится, считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. По мнению эксперта, проблемы украинской армии видны невооруженным глазом — она недоукомплектована, из-за чего начинаются конфликты, кражи. В такой ситуации дезертировать начнут и военнослужащие ВСУ.

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
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"Когда нет цели, когда ты не знаешь, за что воюешь, ты ищешь тех, на ком можно сорвать зло. В армии ведь не слепые, они прекрасно понимают, что высшее командование наживается на них. Поэтому возникает вопрос: за что кровь проливаем?" — сказал Анохин в интервью RT.

Первые легионеры в ВСУ

"Грузинский национальный легион" стал первым иностранным формированием, включенным в состав украинской армии (54-й механизированной бригады ВСУ). Это произошло в 2016 году после подписания контракта об участии в боевых действиях в Донбассе.

Наемники занимались разведкой и подготовкой диверсий, а также участвовали в боестолкновениях. Руководитель легиона — 38-летний Мамука Мамулашвили — утверждал, что в его состав входят бойцы, прошедшие несколько войн в разных частях света.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
uia1972
Хванчкару и Киндзмарауили не вовремя подвезли? Хохлы они такие!)))
15:59
06.01.2018
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rvg2902
Побежали крысы с тонущего корабля!
А как же сокрушительная " гамарджвэба! " над Русскими танками????
Что, опять откладывается???
16:14
06.01.2018
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