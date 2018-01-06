Потянулись с позиций: "грузинский легион" вышел из состава бригады ВСУ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Так называемый "Грузинский национальный легион", участвующий в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии, объявил о выходе из состава 54-й бригады.

"Раковая опухоль"

Представители легиона мотивировали решение некомпетентностью командования и незаконностью изданных им приказов. Военные также пообещали огласить детали операции, в ходе которой были ранены 11 бойцов, и опубликовать аудиозапись с "телефонными угрозами" бойцам подразделения.

"Грузинский легион не собирается молчать, и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно, командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко. <…> Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действия Майстренко и его приближенных", — говорится в заявлении, опубликованном на странице легиона в Facebook.

Кроме того, бойцы утверждают, что у них отняли личные вещи и обмундирование, собранное волонтерами — тепловизоры, каски, приборы ночного видения и прицелы для снайперских винтовок.

"Командир Майстренко и его пособник, капитан Холмовский назвали Грузинский легион "раковой опухолью, помогающей выжить Украине", после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины", — подчеркнула пресс-служба боевого подразделения.

Под "дружественным" огнем

В самопровозглашенной Донецкой народной республике демарш "Грузинского национального легиона" объяснили грубыми ошибками украинских силовиков — двумя "дружественными" обстрелами грузинских наемников артиллерией ВСУ, в результате которых ранения получили 17 человек.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, последней каплей для наемников стал "факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского", подконтрольного Киеву.

"В этом преступлении 25-му батальону "Киевская Русь" была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села для имитации последствий обстрела из "Градов". Таким образом, даже грузинские наемники дезертируют и отказываются подчиняться украинским командирам", — резюмировал Басурин.

За что воюют?

Одним уходом иностранцев из ВСУ ситуация не ограничится, считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. По мнению эксперта, проблемы украинской армии видны невооруженным глазом — она недоукомплектована, из-за чего начинаются конфликты, кражи. В такой ситуации дезертировать начнут и военнослужащие ВСУ.

"Когда нет цели, когда ты не знаешь, за что воюешь, ты ищешь тех, на ком можно сорвать зло. В армии ведь не слепые, они прекрасно понимают, что высшее командование наживается на них. Поэтому возникает вопрос: за что кровь проливаем?" — сказал Анохин в интервью RT

Первые легионеры в ВСУ

"Грузинский национальный легион" стал первым иностранным формированием, включенным в состав украинской армии (54-й механизированной бригады ВСУ). Это произошло в 2016 году после подписания контракта об участии в боевых действиях в Донбассе.

Наемники занимались разведкой и подготовкой диверсий, а также участвовали в боестолкновениях. Руководитель легиона — 38-летний Мамука Мамулашвили — утверждал, что в его состав входят бойцы, прошедшие несколько войн в разных частях света.