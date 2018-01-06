"Аэрофлот" сообщил о трудностях в обслуживании своих рейсов в Вашингтоне

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Фирма SwissPort, обслуживавшая рейсы "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона, отказывается предоставлять услуги авиаперевозчику, говорится в сообщении российской компании.

Это связано с транспортным коллапсом, вызванным неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В то же время воздушная гавань Вашингтона выдала слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно, отмечает перевозчик.

В компании также сообщили, что пассажиров рейсов SU533, SU539 перевезли из Нью-Йорка в Вашингтон наземным транспортом.

Пострадавшим клиентам с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета на четвертое, пятое и шестое января разрешили бесплатно ее менять до восьмого января включительно, в том числе на стыковочных рейсах других авиакомпаний в или же из Нью-Йорка.

При этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального срока пребывания.

"Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — добавляется в сообщении.

Вся актуальная информация о работе перевозчика на востоке США будет оперативно размещаться на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях.