Турция призвала Германию преодолеть проблемы между странами путем диалога

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу признал, что в отношениях Анкары и Берлина возникли проблемы, и отметил желание обеих сторон преодолеть трудности путем диалога.
Встреча политиков прошла в Госларе, родном городе Габриэля. Трансляцию пресс-конференции вело немецкое подразделение телеканала RT.
Чавушоглу отметил, что точки зрения двух стран сходятся не во всех вопросах. В качестве примера он назвал переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Тем не менее, по его мнению, в данной ситуации можно достичь взаимовыгодного исхода для всех сторон.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.