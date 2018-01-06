В ливийском парламенте рассказали о роли России в урегулировании

ЭЛЬ-КУББА (Ливия), 6 янв — РИА Новости. Деятельность России в Ливии способствует межливийскому урегулированию, заявил РИА Новости спикер ливийской Палаты представителей (парламент) Акиля Салех Иса.

"Мы видим, что роль России способствует примирению между ливийцами", — сказал политик.

Ливия переживает период кризиса и раскола государственной власти после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в результате военного конфликта в 2011 году. На востоке Ливии в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.