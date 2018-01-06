В Зимбабве двух бывших министров задержали по подозрению в коррупции

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Два экс-министра правительства бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе задержаны по подозрению в причастности к коррупции, сообщает новостной портал News24.
Ожидается, что они предстанут перед судом в субботу.
В конце ноября 2017 года 93-летний Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.