Порошенко считает неприемлемым давление на антикоррупционные органы

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антикоррупционные органы на Украине требуют более активной защиты со стороны президента и считает неприемлемым любые формы давления на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"События конца 2017‑го показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особо подчеркиваю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки "клиентов” с политически окрашенными "приговорами", — написал Порошенко в колонке опубликованной в специальном выпуске украинского издания " Новое время " и " The Economist Мир ".

Ранее между НАБУ и САП с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.