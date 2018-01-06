Афганские военные ликвидировали 20 боевиков ИГ*

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате авиаудара афганских военных на северо-востоке страны, удалось уничтожить двух лидеров террористов, передает афганское агентство Khaama.

Согласно его данным, армия нанесла удар по лагерю группировки, расположенному в провинции Лагман. Отмечается, что местные жители не пострадали.

Лагман является одной из относительно спокойных провинций на востоке Афганистана, но в последнее время боевики пытаются распространить свое влияние и на этот район.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.