В ДНР объяснили выход "грузинского легиона" из бригады ВСУ

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Заявление о выходе "грузинского легиона" из состава бригады ВСУ, участвующей в боевых действиях в Донбассе, связано с грубыми ошибками украинского командования, считает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Среди них (ошибок. — Прим. ред.): "дружественный" обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наемников артиллерией 128-й бригады ВСУ, в результате которого ранения получили шесть боевиков. Шестнадцатого декабря — очередной "дружественный" обстрел грузинских наемников подразделениями 54-й бригады, <…> в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков", — сказал Басурин.

По его словам, последней каплей в принятии решения о выходе "легионеров" из состава 54-й бригады "стал факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского", подконтрольного Киеву.

"В этом преступлении 25-му батальону "Киевская Русь" была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села для имитации последствий обстрела из "Градов". Таким образом, даже грузинские наемники <…> дезертируют и отказываются подчиняться украинским командирам", — добавил Басурин.

Украинские власти в середине декабря прошлого года заявили об обстреле подконтрольного им поселка Новолуганское, в результате которого пострадали восемь человек. Десятки зданий получили повреждения. Власти самопровозглашенной ДНР назвали обстрел поселка провокацией украинских силовиков.

Так называемый "Грузинский национальный легион" в пятницу заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

На следующий день 54-я бригада на своей странице в Facebook сообщила, что отдельного подразделения "Грузинский национальный легион" в ее составе никогда не существовало.

В заявлении говорится, что в 2016 году на службу в вооруженные силы по контракту заступило "определенное количество" иностранцев, и все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО", — отмечается в заявлении.