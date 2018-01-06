В ГД ответили на намерение США изменить задним числом соглашение с Ираном

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Намерение властей США изменить задним числом положения ядерного соглашения с Ираном негативно скажется на судьбе договора, заявил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что специальный американский закон для изменения задним числом ядерного соглашения с Ираном будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".

"Очевидно, (что принятие данного закона скажется на судьбе ядерной сделки) негативным образом. И сам прецедент "заднего числа" здесь весьма примечателен", — сказал Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает ядерную сделку, но не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по улучшению соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Госдеп считает, что США невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться исправить его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в американском законе. В Иране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения.