Посол Британии: возможностей для визовой либерализации с Украиной пока нет

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз на Украине отвечает требованиям безопасности.

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", — цитирует Гоф украинское издание "Новое время".

В июне 2017 года пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен выходец из Чечни Адам Осмаев и на него и его жену Амину Окуеву совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Окуевой. Позже стало известно, что у киллера, стрелявшего в Осмаева, был найден паспорт, издание "Страна.ua" сообщило, что паспорт был получен по документам другого человека.

В конце октября неизвестный обстрелял автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева, в результате чего Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".

С 11 июня 2017 года граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского союза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре шенгенских государства — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

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