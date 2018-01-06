ВСУ используют перемирие для укрепления позиций, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (36)

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики используют объявленное перемирие для укрепления позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Используя "новогоднее перемирие", противник продолжает наращивать укрепления, силы и средства вдоль линии соприкосновения", — заявил спикер.

По данным Народной милиции, в районе подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Крымское, силами личного состава 2 роты 15 батальона 58 бригады ВСУ проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций.

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