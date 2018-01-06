Не менее шести человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Индии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения микроавтобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает издание Hindustan Times.

По данным газеты, инцидент произошел в 13.15 (10.45 мск) рядом с населенным пунктом Кагот на трассе Рамнагар-Удхампур. В салоне автобуса находились 25 пассажиров.

"Порядка трех-четырех пассажиров в критическом состоянии были доставлены в Джамму для оказания специальной медицинской помощи", — привод газета слова представителя полиции Мохаммеда Райеса Бата (Mohammed Rayees Bhat).

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение водителем правил дорожного движения.