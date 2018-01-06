В Совфеде прокомментировали заявления США в ООН о протестах в Иране

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о протестах в Иране говорят о заинтересованности Вашингтона разорвать Женевские соглашения с Тегераном по ядерной программе, считает член комитета Соведа Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Ранее в Совбезе ООН прошло созванное по инициативе Вашингтона заседание по ситуации в Иране. Постпред США при организации Никки Хейли заявила, что иранские власти "взяты на карандаш" в связи с акциями протеста, проходящими в Иране с конца декабря 2017 года.

По словам Морозова, американская сторона не скрывает своих намерений и использует любую возможность, чтобы вмешаться во внутреннюю политику республики.

"Об этом и Трамп заявлял ни раз, обвиняя Иран в спонсорстве терроризма, и другие официальные лица Белого дома заявляли о том, что Иран не выполняет обязательства по этому соглашению. Хотя МАГАТЭ отрицало нарушение Ираном каких-либо положений всеобъемлющего плана действий. Поэтому США будут делать все возможное, чтобы расшатать ситуацию", — сказал сенатор в интервью RT.