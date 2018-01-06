В Белграде мужчина угрожал взорвать свой дом

БЕЛГРАД, 6 янв – РИА Новости. Полицейские уговорили сдаться вооруженного мужчину, который в субботу забаррикадировался в доме на окраине Белграда, сейчас он арестован, сообщило министерство внутренних дел.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в частном доме на окраине Белграда забаррикадировался вооруженный мужчина, который, предположительно, был вооружен пистолетом и гранатой. Он угрожал взорвать малоэтажное здание. Полиция оцепила район и перекрыла движение на прилегающих улицах. Специалисты МВД вступили в переговоры с мужчиной.

"После двух часов переговоров с сотрудниками МВД гражданин 1973 года рождения, который утром заперся в коридоре своего дома в районе Раковица, сдался полиции. Он был вооружен, в настоящее время задержан. Ранее он находился в розыске по постановлению суда, так как должен был отбывать наказание", — говорится в сообщении ведомства.