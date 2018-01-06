В ДНР сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (35)

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"В результате снайперского огня ВСУ погиб один защитник нашей республики", — сказал Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.