Ненашев назвал недружественным поход эсминца США в Черное море

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заход в Черное море американского эсминца "Карни", оснащенного системой ПРО "Иджис", не является дружественным по отношению к России шагом, заявил РИА Новости в субботу председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Американский ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), как сообщила в пятницу украинская газета "Думская", стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Ранее данный эсминец посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года. Тогда на его борту побывал президент страны Петр Порошенко. По всей видимости, "Карни" вновь зайдет в Одесскую гавань, пишет издание.

Фотографии эсминца близ берегов Турции разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через пролив Босфор.

.@USNavy boosts patrols in BlackSea amid tensions in region: #FWDdeployed to Rota & on its 4th patrol in support of regional allies & partners, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Carney DDG64 transits Bosphorus towards BlackSea #steadypresence pic.twitter.com/uM4rU5d4wH — Yörük Işık (@YorukIsik) 5 января 2018 г.

"Военно-политическое руководство США открыло новогоднюю серию недружественных актов по отношению к России направлением эсминца "Карни", оснащенного системой противоракетной обороны "Иджис", с визитом на Украину, к морским границам России. Это начало новой линии агрессивного давления на Россию, поэтому в январе-марте мы еще увидим много американских недружественных проявлений как к России, так и к миру", — сказал Ненашев.

Эксперт отметил, что эсминец "Карни" в акватории Черного моря ведет патрулирование в зоне ответственности 6-го оперативного флота Военно-морских сил США, уточнив, что вместе с однотипными кораблями "Росс", "Дональд Кук", "Портер" с системой ПРО "Иджис" на борту он входит в американскую программу построения европейской адаптивной системы ПРО.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Бёрк" (Arleigh Burke), к которому относится "Карни", являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis), они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Бёрк" составляет более 330 человек.