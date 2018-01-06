Эксперт прокомментировал выход "Грузинского легиона" из бригады ВСУ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в интервью RT прокомментировал выход "Грузинского легиона" из состава ВСУ.

По его словам, операция в Донбассе является "большой неудачей" для Украины. Он отметил, что в будущем не только продолжится уход иностранных служащих из ВСУ, но и усилится дезертирство из украинской армии, поскольку солдаты осознают "бесперспективность своего существования в ее рядах".

Анохин подчеркнул, что причинами регулярных конфликтов в ВСУ является недостаточная укомплектованность и отсутствие цели.

"В армии ведь не слепые, они прекрасно понимают, что высшее командование наживается на них. Поэтому возникает вопрос: за что кровь проливаем?" — заключил эксперт.

Ранее так называемый Грузинский национальный легион, воюющий в Донбассе в составе ВСУ, заявил о выходе из состава 54-й бригады. В качестве причины такого решения представители легиона указали некомпетентность и незаконность действий ее командования.