Эксперт прокомментировал выход "Грузинского легиона" из бригады ВСУ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в интервью RT прокомментировал выход "Грузинского легиона" из состава ВСУ.
Анохин подчеркнул, что причинами регулярных конфликтов в ВСУ является недостаточная укомплектованность и отсутствие цели.
"В армии ведь не слепые, они прекрасно понимают, что высшее командование наживается на них. Поэтому возникает вопрос: за что кровь проливаем?" — заключил эксперт.
Ранее так называемый Грузинский национальный легион, воюющий в Донбассе в составе ВСУ, заявил о выходе из состава 54-й бригады. В качестве причины такого решения представители легиона указали некомпетентность и незаконность действий ее командования.