Советник Порошенко посетовал на "гуманизм" президента к Саакашвили

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Михаила Саакашвили до сих пор не выслали с Украины только благодаря "немотивированному гуманизму" президента республики Петра Порошенко, заявил в эфире Пятого канала внештатный советник главы государства, политолог Олег Медведев.

По его словам, основания для экстрадиции политика в Грузию "можно было бы найти давно".

"Я не разбираюсь в юридических нюансах, но думаю, что наличие судебного приговора в Грузии станет дополнительным аргументом для экстрадиции. Очень много людей, как свидетельствуют соцопросы, выступают за это", — сказал Медведев.

При этом "гуманизм" Порошенко с опасениями народных волнений не связан — доверие к Саакашвили снижается, а рейтинг его партии низок, добавил советник украинского президента.

Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента в ноябре 2013 года. В 2015-м политик стал советником Порошенко, получил гражданство Украины и назначение на пост губернатора Одессы. В 2016 году он оставил должность, после чего лишился паспорта республики.

В последнее время Саакашвили проводит в Киеве антиправительственные демонстрации, которые, как считает Генпрокуратура, направлены на свержение власти. В связи с этим экс-губернатор стал фигурантом уголовного дела.