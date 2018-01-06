СМИ сообщили о задержании 11 саудовских принцев за протесты во дворце

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Королевская гвардия Саудовской Аравии задержала 11 принцев за протесты в королевском дворце, сообщает саудовская интернет-газета "Сабк" со ссылкой на источники.

По данным издания, протестующие члены монаршей семьи потребовали отменить приказ короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому прекращается оплата счетов принцев за воду и электричество. Также они заявили, что хотят получить денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата.

Королевская гвардия арестовала протестующих после того, как они отказались покинуть дворец. На данный момент принцы содержатся под стражей в тюрьме Эль-Хайр в ожидании судебного разбирательства.

В начале ноября новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. В ходе следствия были допрошены, как сообщала в начале декабря генеральная прокуратура королевства, 320 человек, более двух тысяч банковских счетов было заморожено.