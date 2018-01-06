В Финляндию 18 января прибудут панды, подаренные Си Цзиньпинем

ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв — РИА Новости. Панды, подаренные председателем КНР Си Цзиньпинем во время его визита в Финляндию весной 2017 года, прибудут в финский зоопарк 18 января, сообщается на странице зоосада в субботу.

"Первые панды прибудут в Финляндию 18 января. Публика сможет их увидеть уже в феврале", — говорится в сообщении.

Также объявлены итоги национального конкурса на лучшее финское имя для панд. Животных, имеющих в настоящее время китайские имена Хуа Бао и Джин Бао Бао, решено назвать Луми (Снег) и Пюрю (Снегопад).

Панды будут размещены в зоопарке Эхтяри — втором по численности животных и одном из самых северных зоопарков Финляндии, расположенном в городе Эхтяри (Южная Остроботния), примерно в 350 километрах от Хельсинки.

Для панд под руководством китайских специалистов в зоопарке уже обустроена территория и построен специальный дом. Открыта и предварительная продажа билетов. Посещение зоопарка с пандами обойдётся в 30 евро.

В Европе гигантские панды живут лишь в семи зоопарках — в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании и Великобритании.

По подсчетам специалистов, в дикой природе живут 1864 панды и 464 в зоопарках мира.