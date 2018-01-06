При взрыве в Кашмире погибли не менее четырех полицейских

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере четыре полицейских погибли в результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир.

" Самодельное взрывное устройство детонировало в (городе — ред.) Сопор. Четыре полицейских погибли", — говорится в заявлении полиции штата, опубликованном в микроблоге Twitter.

По информации издания Hindustan Times, взрыв произошел на территории рынка около 10.20. (07.50 мск). На данный момент на месте инцидента проводится поисковая операция.

После распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан пережили три войны. На сегодняшний день армии двух стран в спорном Кашмире разделяет линия контроля, которая не является юридически признанной границей. Обстановка в регионе относительно стабилизировалась в 2003 году после подписания сторонами соглашения о прекращении боевых действий.