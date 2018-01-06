В Раде рассказали, почему Киев сохранил Поклонской гражданство Украины

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственная миграционная служба Украины не стала лишать гражданства бывшего прокурора Наталью Поклонскую. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению парламентария, Поклонская не могла стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт. Тем не менее в ответ на запрос Лещенко ГМС направила ему официальное письмо, в соответствии с которым ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.

"У них (в ГМС Украины. — Прим. ред.) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" — возмутился Лещенко.

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 год. После госпереворота в Киеве в феврале 2014-го и последовавшего за ним референдума в Крыму она возглавила прокуратуру республики. В 2016 году стала депутатом Государственной думы.

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала это расследование политически мотивированным.