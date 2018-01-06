В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (31)

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Зайцево, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.