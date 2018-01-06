Порошенко заявил, что сданную ополченцам Саур-Могилу "удалось удержать"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении комбату 95-й бригады ВСУ заявил, что отвоеванную ополченцами самопровозглашенной ДНР Саур-Могилу "удалось удержать". Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

Вітаю командира батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Героя України Ігоря Герасименка з 34-річчям.



Саме під його керівництвом вдалося утримати стратегічно важливі точки – курган Савур-могилу та гору Карачун.



Вдячний нашому Герою за незламний дух та волю до перемоги! pic.twitter.com/IthX0I1NgI — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.

​"Поздравляю командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-могилу и гору Карачун. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе", — написал Порошенко.

Саур-Могила – курган в Шахтерском районе Донецкой области, стратегически важная высота, позволяющая контролировать большой участок российско-украинской границы. В августе 2014 года она находилась под контролем ВСУ менее двух недель, после чего ее отбили силы самопровозглашенной Донецкой народной республики.