Венесуэла прервала сообщение с островами-соседями для борьбы с контрабандой

МЕХИКО, 6 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о прекращении сообщения с расположенными неподалеку нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр для борьбы контрабандой.

"Начиная с сегодняшнего дня (пятницы) на 72 часа закрывается все воздушное и морское сообщение (с островами)", — приводит портал Nacional заявление Мадуро.

По его словам, причиной такого шага стала контрабанда, осуществляемая с этих территорий. "Хватит уже нас обворовывать, хватит вывозить отсюда продукты", – заявил венесуэльский президент.

При этом Мадуро отметил, что пассажирам уже запланированных рейсов и туристам позволят нормально вернуться на родину.

Президент также поручил правительству немедленно начать переговоры для выработки механизмов оздоровления торговли между Венесуэлой и тремя островами, находящимися в той или иной степени под юрисдикцией Нидерландов. Пока под контроль властей взяты все венесуэльские порты, откуда, по мнению Мадуро, ведется незаконный вывоз товаров из Венесуэлы.