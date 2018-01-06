Генсек ООН объявил о начале расследования атак на миротворцев в ДРК

ООН, 6 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о начале расследования последних нападений на миротворцев в Демократической Республике Конго (ДРК), расследование возглавит российский дипломат Дмитрий Титов.

"Генеральный секретарь объявил сегодня о назначении Дмитрия Титова руководителем специального расследования последних нападений на миротворцев и миротворческие базы в районе Бени, в провинции Северное Киву, в ДРК. Это специальное расследование в том числе проанализирует атаку 7 декабря в Семулики, в результате которой погибли 15 миротворцев из Танзании, 43 получили ранения и один числится пропавшим без вести", — говорится в заявлении генерального секретаря.

Расследование проанализирует обстоятельства атак, оценит подготовку и ответ специальной миссии ООН в ДРК (МООНСДРК/MONUSCO), а также составит рекомендации по предотвращению аналогичных нападений. Следственная команда, в которую помимо представителей ООН войдут два военнослужащих из Танзании, посетит ДРК, а также другие страны региона Великих озер в начале января.

Дмитрий Титов занимал должность главы Правового департамента ООН по миротворческим операциям с 2007 по 2017 годы.