В аэропорту в Торонто столкнулись два самолета

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Как сообщается в Twitter аэропорта, инцидент произошел у Терминала 3.

В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому "рукаву" столкнулся с самолетом компании Sunwing.

Сотрудники службы спасения эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.

В WestJet также уточнили, что в результате столкновения лайнеры получили повреждения крыла и хвоста.

По информации телеканала CTV, на борту лайнера Sunwing начался пожар, по предварительным данным, этот самолет был пуст. На месте работают пожарные службы.