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Постпред РФ при ООН заявил об аллергии у США на Иран

04:4306.01.2018
(обновлено: 05:01 06.01.2018)
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© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фотоПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры, заявил постпред России Василий Небензя. При этом он предположил, что у Вашингтона имеется "аллергия" на Исламскую республику.

Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
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Так дипломат прокомментировал заседание СБ, созванное по инициативе Вашингтона и посвященное обстановке в Иране. Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что происходящее в исламской республике затрагивает вопрос прав человека и угрожает развитием по сирийскому сценарию.

Распыление энергии ООН

Небензя заявил, что своим предложением США предлагают заняться вмешательством во внутренние дела Ирана. "Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства", — заявил российский дипломат, отметив, что Москва не хочет быть причастной к дестабилизации обстановки в какой-либо стране.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в зале Генеральной Ассамблеи ООН. 21 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
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Кроме того, представитель России предположил, что у США "аллергия" на Иран, которая мешает американским политикам рационально оценивать происходящие там события. Дипломат добавил, что ситуация в ИРИ нормализовалась благодаря действиям Вашингтона. "…Во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений", — сказал Небензя.

"Долгая история вмешательства"

Иранский флаг. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
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Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру, в свою очередь, заявил о "долгой истории" вмешательства США во внутренние дела Ирана. По его словам, "вмешательство в курс демократизации" в Иране началось в 1953 году, когда американцы спланировали переворот против законно избранного иранского премьер-министра. По словам постпреда, "агрессивные действия участились, когда иранцы поднялись на смещение диктаторского режима, который так неудивительно нравился американскому правительству".

В Иране с конца декабря 2017 года проходят акции протеста. Глава страны Хасан Роухани заявил, что они спровоцированы как внутренними проблемами, так и вмешательством других стран. По данным СМИ, в беспорядках погибли не менее 20 человек. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари 3 января заявил, что "смута" в стране закончена безуспешно для демонстрантов.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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А.В. Ш.
Ибо нефиг...
05:39
06.01.2018
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