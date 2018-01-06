Россия предложила СБ ООН присмотреться к акциям протеста в западных странах

ООН, 6 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предложил Совету Безопасности ООН рассмотреть возможность обсуждения акций протеста в западных странах. С таким заявлением российский дипломат выступил на заседании СБ ООН по Ирану, созыв которого США он счел нецелесообразным.

CБ ООН в пятницу по инициативе США провел заседание по Ирану.

"Вы распыляете энергию Совета. Вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте, вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства. А мы не хотим быть причастными к дестабилизации в Иране или где бы то ни было", — заявил Небензя на заседании, обращаясь к американской делегации.

"Если следовать вашей логике, то надо было бы инициировать заседание СБ после известных событий в Фергюсоне, штат Миссури, или когда на Манхеттене силовыми методами разгоняли движение Occupy Wall street. Или, может быть, давайте предложим провести заседание СБ, когда в какой-нибудь западной стране прокатится волна демонстраций?" — сказал Небензя.

Российский постпред в очередной раз предостерег от вмешательства во внутренние дела государств, попыток сменить неугодные режимы и навязывания своих "рецептов демократизации".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.