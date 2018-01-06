СМИ: подруга экс-советника Трампа внесла вклад в начало "российского дела"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос через свою возлюбленную познакомился с австралийским дипломатом Александром Даунером, разговор с которым в одном из баров Лондона впоследствии спровоцировал начало расследования ФБР о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, сообщает австралийская медиакомпания Fairfax Media.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что неформальная беседа Пападопулоса с Даунером за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из "движущих факторов" начала "дела РФ" в ФБР. По данным газеты, за три недели до встречи с австралийцем Пападопулосу стало известно о том, что "Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании". Именно этой информацией поделился экс-советник Трампа с Даунером. Два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам.

Как пишет газета The Age, возлюбленная Пападопулоса была знакома с Даунером и рассказала австралийскому дипломату о новом советнике предвыборного штата Трампа, который в тот период проживал преимущественно в британской столице. Даунер, будучи "осмотрительным", принял решение встретиться с американским политиком.

"Романтическое звено" в данной истории доказывает, что Пападопулос познакомился с австралийским дипломатом случайно, пишет издание. Вместе с тем, неизвестно, рассказывал ли Пападопулос своей возлюбленной о "русском следе", и мог ли Даунер организовать встречу из интереса к этой информации.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.